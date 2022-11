Geringer Einsatz – große Hilfe

Der Erlös aus den Adventskalender-Aktionen der beiden vergangenen Jahre hat es der Bürgerstiftung ermöglicht, in Havixbeck eine Ausgabestelle der Coesfelder Tafel einzurichten. So setzt die Bürgerstiftung auch in diesem Jahr darauf, dass wieder möglichst viele Adventskalender verkauft werden, damit die Havixbecker Tafelausgabe weiterhin ihre Türen offen halten kann.

Verkauf hat begonnen

Der Verkauf hat bereits in Havixbeck bei Bücher Janning und im Conceptstore – das schöne Leben sowie in Hohenholte bei Familie Vieth begonnen, erklärt die Bürgerstiftung in einem Pressetext. Außerdem ist der Kalender in den örtlichen Zweigstellen der Volksbank Baumberge und der Sparkasse Westmünsterland zu erwerben. Für 5 Euro sei er eine wunderbare Geschenkidee in der Vorweihnachtszeit für Familie, Freunde, Mitarbeiter und Kunden, meinen die Organisatoren.

Und so funktioniert es: In der Adventszeit werden vom 1. bis zum 24. Dezember täglich bis zu sechs Gewinner ausgelost. Die Losnummern der Gewinne befinden sich auf der Vorderseite jedes Kalenders. Jede Nummer kann nur einmal gewinnen. An der Verlosung nehmen nur Kalender teil, die auch verkauft worden sind.

61 Gewinne verstecken sich hinter den Türchen

Die Gewinnnummern werden im Dezember täglich in den Westfälischen Nachrichten sowie auf der Web- und Facebook-Seite der Bürgerstiftung veröffentlicht. Die Gewinne können an den Freitagen im Dezember auf dem Wochenmarkt um 16.30 Uhr von Vertretern der Bürgerstiftung und Sponsoren gegen Vorlage des Originalkalenders in Empfang genommen werden.

38 Sponsoren aus der Havixbecker Geschäftswelt tragen dieses Mal mit gleichen Förderbeiträgen dazu bei, dass 61 Gewinne als Einkaufsgutscheine mit einem Wert zwischen 50 und 750 Euro ausgegeben werden können.

Am 11. und 25. November (jeweils Freitag) wird die Bürgerstiftung selbst mit einem Stand auch auf dem Wochenmarkt vertreten sein, den Adventskalender anbieten und über ihre Aktivitäten informieren.