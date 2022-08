Gerste und Weizen sind früh dran

Viele Felder sind schon abgeerntet. Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Gerste in diesem Jahr sehr früh abgereift und deshalb größtenteils bereits gedroschen. Die Erträge könnten in Havixbeck auf einem guten Niveau sein. Sorgen bereitet den Landwirten aber noch der Mais – und natürlich die immens hohen Preise für Futtermittel und Energie.

„Das wird ja auch mal Zeit“, dürfte am Montag so mancher Hobbygärtner beim Blick in den Himmel gedacht haben. Denn dass tatsächlich mal ein bisschen Regen herunterkam, wird der Vegetation nach dem trockenen Juli gutgetan haben. Wichtig ist das Nass von oben auch für die Landwirte, die zuletzt manche Sorgenfalte auf der Stirn hatten. In Havixbeck vielleicht etwas weniger tiefe als anderswo.