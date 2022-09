Geschichte hinter dem Bücherregal

Wenn in der Schul- und Gemeindebibliothek kein Mensch mehr ist, dann kommen die sechs Männchen hervor und wuseln durch die Regale. So zumindest ist das in dem Stop-Motion-Film, den jetzt einig Kinder erstellt haben.

Die Kulisse: die Schul- und Gemeindebibliothek. Die Regisseure: sechs Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren. Die Akteure: sechs kleine Männchen. Die Handlung: das geheime Leben dieser Männchen, wenn keine Menschen in der Bibliothek sind. Das Ergebnis: ein 90-sekündiger Stop-Motion-Film mit dem Titel „Behind the book shelf“.

Finanziert aus dem Förderprogramm Kulturrucksack NRW und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Havixbeck konnten interessierte Jugendliche von Laurence Techer vom Mal-Atelier Farbtaucher die vielen Facetten der Produktion eines Stop-Motion-Films erlernen. „Das ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder von leblosen Objekten aufgenommen und aneinandergereiht werden“, erklärte Laurence Techer. Die Objekte werden also immer nur ein kleines Stückchen weiterbewegt. So könnten zum Beispiel Bücher, Stühle oder Knetfiguren zum Leben erweckt werden. Bekannte Filme seien unter anderem „Shaun, das Schaf“ oder „The Lego Movie“.

Interessante Filmtechnik

Doch obwohl die Mädchen und Jungen zum Teil bereits Erfahrung mit Videos, Filmen und sogar Stop Motion hatten, war das Ziel noch lange nicht erreicht. „Alle müssen zusammenarbeiten und auch damit klarkommen, dass nicht jeder dieselbe Meinung hat“, beschrieb Laurence Techer die Herausforderung der Gruppenarbeit. Die Bewältigung dieser Problematik sei allerdings auch ein primärer Aspekt des Projektes, denn viele Kinder säßen aufgrund der Pandemie oft nur noch alleine zu Hause und setzten sich nicht mehr mit anderen auseinander.

So galt es, gemeinschaftlich ein Drehbuch zu schreiben, die Fotos zu machen, Vor- und Abspann zu erstellen, die passende Musik auszusuchen und schließlich den Film zusammenzuschneiden. Zunächst war auch geplant, die Akteure durch Upcycling selber zu basteln, doch das habe den zeitlichen Rahmen gesprengt. So gab Laurence Techer nur Tipps wie die sogenannten „Schauspieler“ zum Beispiel mit Pfeifenreinigern und Alufolie oder Kreppklebeband erstellt werden könnten.

Weiter habe jeder in dem Alter inzwischen ein Smartphone oder ein Tablet zu Hause zur Hand. Die benötigte App für solch ein Projekt sei kostenlos zu bekommen. Dies sei wichtig, damit jeder unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten, die Chance bekommt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. „Es muss nicht professionell laufen, aber die Kinder sollen etwas machen, auf das sie richtig stolz sind“, so die Devise der Künstlerin, die in Zeiten des Lockdowns ihren Youtube-Kanal aufgebaut hat, um Menschen zu zeigen, wie man sich auch zu Hause sinnvoll beschäftigen kann.

Zu ihrem Youtube-Kanal „Lauri Te Farbtaucher“ inspiriert worden sei sie durch ihren Sohn, für den, wie für viele andere Jugendliche auch, das Medium zu einem regelmäßigen Begleiter geworden sei. Dort ist auch das Ergebnis des Projektes mit einer kleinen Zusammenfassung des Tages zu entdecken (www.youtube.com/watch?v=bovgL1Pp4Ss).