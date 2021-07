Geschick und Ausdauer bewiesen

Es kommt eben darauf an, aus wessen Warte man blickt. „Der Baumberger Sandstein ist sehr homogen und relativ weich. Deshalb lässt er sich sehr gut bearbeiten“, sagt eine, die es nun wirklich wissen muss. „Aber natürlich ist es immer noch ein Stein“, gibt Rieke Köhler lachend zu. Die Bildhauerin am Sandsteinmuseum Havixbeck kennt sich mit dem Material bestens aus. Und was für sie weich und leicht zu verarbeiten ist, ist für andere eben eine ganz schön anstrengende Tätigkeit.

Das durften jetzt auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Bildhauerkurses für Kinder und Jugendliche aus Olfen erfahren, die zusammen mit dem Freien Bildhauer Klaus-Peter Giersch im Rahmen des Ferienprogramms der dortigen Evangelischen Gemeinde einmal quer durch den Kreis gefahren waren, um sich in Havixbeck an der Steinbearbeitung zu versuchen.

Rieke Köhler und Klaus-Peter Giersch helfen

Das hat Klaus-Peter Giersch schon vor acht Jahren gemacht. Nach dem Besuch mehrerer Workshops hat er auch noch bei mehreren Bildhauern im Raum Hannover gelernt. So wie die jetzigen Kursteilnehmer hat er also auch mal angefangen. „Die Kinder und Jugendlichen lernen zunächst, mit den unterschiedlichen Steinarten und Werkzeugen umzugehen. Wir machen hier ja alles in Handarbeit“, erklärte Klaus-Peter Giersch. Vom Spitzeisen für die eher grobe Arbeit, über das Zahneisen für die Struktur bis hin zum Schlageisen für die Glättung gab es also einiges auszuprobieren.

Dazu mussten die Kinder und Jugendlichen sich natürlich erstmal überlegen, was sie überhaupt für eine Figur herausarbeiten wollen. „Am Anfang sucht man sich eine Form aus oder lässt sich von der Form des Steines inspirieren. Die Kinder dürfen ganz frei entscheiden, was sie machen wollen“, sagte Rieke Köhler.

Herausgekommen sind so unterschiedliche Formen wie ein Fußballfeld, eine Eule oder das Relief einer Tulpe. Denn auch das gilt es schon beim Start zu bedenken: Will man lieber eine Form aus dem Stein herausarbeiten oder – wie beim Relief – eine Form in den Stein hineinarbeiten. „In sechs Stunden schafft man schon einiges“, so Köhler.

Vom Fußballfeld zum Tulpenrelief

Ganz schön anstrengend kann die Bildhauerei aber werden. Deshalb wunderte es auch nicht, wenn trotz sichtlich viel Spaß doch dem einen oder anderen Teilnehmer ein bisschen die Arme lahm wurden. Gut zu verarbeiten heißt eben selbst beim Baumberger Sandstein nicht, dass es leicht wäre.