Glückliche Fügung an der L 550

Von den Pedaleros wird er schon längst benutzt. Nun aber ist der neue Radweg an der L 550 auch offiziell freigegeben. Zum Durchschneiden des Flatterbandes kamen gestern Vertreter aller beteiligten Partner zusammen: aus der Havixbecker und der Kreispolitik, vom Landesbetrieb Straßen.NRW und der Firma Gelsenwasser Energienetze. Denn das Projekt war am Ende mehr als nur eine Sanierung im Bestand.

Zack, da ist das Flatterband durchschnitten und der neue Radweg an der L 550 in Havixbeck somit auch offiziell eingeweiht – sehr zur Freude von (v.l.) Manfred Ransmann (Leiter Regionalniederlassung Münsterland Straßen.NRW), Fred Eilers (SPD), Dirk Dirks (CDU), Bürgermeister Jörn Möltgen, Christian Halsbenning (Leiter des Bauhofs), Dirk Wientges (Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung), Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Manfred Hochbein (Gelsenwasser Energienetze) und Matthias Tünte (Straßen.NRW).

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass sich auf dem neuen Radweg an der L 550 hervorragend fahren lässt, dann hat ihn gestern am frühen Nachmittag ein Junge angetreten. Sichtlich gut gelaunt und mit viel Elan, aber doch mit etwas zu hoher Geschwindigkeit ratterte der durch die links und rechts Spalier stehende Menge. Da hatte sich der Meter extra in der Breite gleich bezahlt gemacht.