Gottesdienste in großer Gemeinschaft möglich

Zum Schutz der Menschen und in ihrer Verantwortung gegenüber ihren Klientinnen und Klienten haben sich die Verantwortlichen des Stiftes Tilbeck lange Zeit dazu entschieden, die gemeinsamen Feiern in der Kapelle unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern. Nun ist Corona ein Bestandteil des Lebens geworden und die Wiederaufnahme des gemeinschaftlichen Lebens ist überall zu spüren, heißt es in einer Mitteilung.

Auch im Stift Tilbeck sind seit einiger Zeit wieder Gottesdienstbesuche möglich und die Türen stehen für alle Menschen offen. Aus diesem Grund lädt der neu gewählte Gemeinderat sowie das Seelsorgeteam nun noch mal explizit ein, in Tilbeck als Gemeinschaft zusammenzukommen.

Ein inklusive Gemeinschaft

„Das Besondere an den Tilbecker Gottesdiensten ist unsere inklusive Gemeinschaft. Und wir freuen uns, wenn wir wieder mit den Menschen aus unserer Umgebung Gottesdienste feiern können und in Kontakt bleiben“, freut sich Udo Sistermann, Vorsitzender des Gemeinderates, in einer Pressemitteilung des Stiftes Tilbeck. „Wir feiern wie gehabt sonntags eine Eucharistiefeier oder Wort-Gottes-Feier, mittwochs eine Andacht und freitags unser Friedensgebet. Alle Angebote finden jeweils um 10 Uhr statt.“

Gemeinsam mit Ann-Christine Heidelmann, ebenfalls Vorsitzende des Gemeinderates, und Klaus Hammelbeck, Leiter der Seelsorge, lädt Sistermann symbolisch in die Kapelle ein: „Gemeinschaft zu leben bedeutet für uns nicht nur die Einladung an Gottesdiensten teilzunehmen, sondern ist eine Einladung an alle, unser Gemeindeleben in Tilbeck lebendig zu halten und einfach vorbei zu kommen: zu Gesprächen, zum Gottesdienst oder um an Aktionen teilzunehmen, wie zum Beispiel unsere Wallfahrt nach Werl, die wir nach zwei Jahren nun wieder aufgenommen haben. Wir freuen uns aber auch über weitere Anregungen und Ideen und arbeiten an tollen Projekten.“

Gemeinderat präsentiert neues Logo

Der neue Gemeinderat in Tilbeck hat auch seine Arbeit aufgenommen und macht sich bereits Gedanken über die Zusammenarbeit und die Installation von Projekten. Eine erste Aufgabe liegt darin, das neue Erscheinungsbild der Kirche in Stift Tilbeck zu implementieren, denn der neue Gemeinderat wird sich auch mit einem neuen Logo präsentieren: 2019 hatte die Tilbecker Gemeinde eine Königin – gefertigt aus einem Stück Holz – des Künstlers Ralf Knoblauch erstanden. Diese wurde nun stilisiert und in das Logo mit aufgenommen. Sie erinnert an die unbedingte Würde eines jeden Menschen mit seinen verschiedenen Facetten und Besonderheiten.