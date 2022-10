Grabmale sichern Auskommen

Gut besucht war die Eröffnung der Ausstellung „Die Werkstatt Schmülling“ in der Sandsteinscheune des Baumberger-Sandstein-Museums. Diese zeigt mit Werkzeugen, Fotos und Modellen die Geschichte der Beckumer Steinmetz- und Bildhauerfamilie Schmülling. Die gleichnamige Werkstatt existierte von 1894 bis 2002, so das Sandstein-Museum in einer Pressemitteilung.

In Fotos präsent sind die Ehepaare Ida und Heinrich Schmülling, Paula und Franz Schmülling sowie Maria und Norbert Schmülling. Die 82-jährige Maria Schmülling war mit vielen Verwandten auch bei der Eröffnung dabei und zeigte sich sehr angetan von der Ausstellung.

Veränderte Aufgabenstellungen

In der Einführung erklärte Museumsleiter Dr. Joachim Eichler, dass man an den Modellen auch die Veränderung der Aufgabenstellungen erkennen kann. Heinrich Schmülling (1866-1918) hatte noch das Privileg, an großen kirchlichen Baumaßnahmen mitwirken zu können. So gestaltete er Skulpturen für die 1902/03 erbaute Wallfahrtskirche St. Ida in Herzfeld sowie die großen Reliefs für den Unterbau der 1909 eingeweihten Beckumer Mariensäule. Die Modelle dafür und das ausgezeichnete Zeugnis des Pfarrers von St. Ida sind in der Ausstellung zu sehen.

Bei dem milden Herbstwetter konnte die Einführung in die Ausstellung im Innenhof stattfinden. Foto: Sandstein-Museum

Unter Franz Schmülling startete der Betrieb mit einigen Schwierigkeiten. Die Weltwirtschaftskrise war dafür ein Grund, aber auch seine Weigerung, in die NSDAP einzutreten. Die Werkstatt war von Heinrich Schmülling nahe dem damals neuen Beckumer Friedhof aufgebaut worden. Und so wurde die Anfertigung von Grabmalen mehr und mehr zum täglichen Brot des Betriebs – so wie es bei den meisten Steinmetzbetrieben in Deutschland der Fall war.