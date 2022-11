Große Fantasiewelten eröffnet

Für ein paar Minuten herrscht fast schon andächtiges Schweigen, als Anne-Marie Mertens vorträgt. Gebannt hören die Kinder zu, während die Autorin aus einem Buch vorliest. Mertens ist am Freitag eine von 17 Ehrenamtlichen gewesen, die anlässlich des bundesweiten Vorlesetags in die Baumberge-Grundschule gekommen sind. Mit dabei war wie immer viel Lokalprominenz.

Vorlesetag an der Baumberge-Grundschule

Schwer zu sagen, wer denn da nun mehr Spaß an der Aktion hatte: die Kinder oder die Erwachsenen. Beim Vorlesetag an der Baumberge-Grundschule gab es am Freitagmorgen jedenfalls ziemlich viele lachende Gesichter zu sehen – wohlgemerkt nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, die sich über spannende Geschichten freuten. Sichtlich gut gelaunt war auch die Gruppe der ehrenamtlichen Vorlesenden.