Große Party mit Livemusik und DJ zum Start

Länger als sonst üblich und mit frischen Ideen präsentiert sich der „Havixbecker September“ an diesem Wochenende. Die ursprünglich eintägige Veranstaltung wird nämlich dieses Mal schon am Vorabend der eigentlichen Veranstaltung am Sonntag mit einer großen Party eröffnet.

Am Samstag (10. September) wird es auf der sechs Mal fünf Meter großen Bühne im Ortskern also richtig laut werden. Die steht an der Kreuzung Schulstraße / Hauptstraße und bietet zwischen 19 Uhr und Mitternacht jede Menge für die Ohren. Als „Open Air mit DJ und Liveauftritt von Josef Hassing“ bewirbt Marketing Havixbeck das Event. „Kommen Sie vorbei und genießen Sie ein kühles Bier, einen köstlichen Wein, einen außergewöhnlichen Cocktail. Natürlich gibt es auch etwas zu Essen“, heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag (11. September) hält dann der eigentliche „Havixbecker September“ von 11 bis 18 Uhr wieder etliche Überraschungen für die Besucher parat. Unter anderem dürfen sich die Mädchen und Jungen auf Kinderanimation und Fun-Geräte im Bereich des Brunnens freuen. Der Familienflohmarkt wird auf der oberen Hauptstraße und Altenberger Straße aufgebaut. Außerdem gibt es Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten, Aktionen und Attraktionen der Geschäftsleute sowie der Vereine, buntes Bühnenprogramm und vieles mehr.

Zudem öffnen die Havixbecker Geschäftsleute für die Besucher von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Ein weiterer Programmpunkt auf der Bühne am Sonntag um 13 Uhr ist die offizielle Auszeichnungsfeier und Übergabe der Urkunde „Fairtrade Town“ an die Gemeinde. Zudem eröffnet Stift Tilbeck sein „Ladenlokal“ nun auch offiziell (siehe Meldung).