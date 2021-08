Großen Schritt ökumenisch gefeiert

Ein wichtiger großer Schritt ist getan: Naela Blank, Pfarrerin im Probedienst in der Evangelischen Kirchengemeinde, ist ordiniert worden. Und das in ökumenischer Verbundenheit.

Erneut ein Zeichen für gelebte Ökumene setzten am Sonntag die Evangelische Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge und die Katholische Pfarrgemeinde St. Sebastian Nienberge: Die evangelische Pfarrerin Naela Blank wurde in der St.-Sebastian-Kirche ordiniert und ist damit öffentlich beauftragt, das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu feiern.

Die Ordination ist in der evangelischen Kirche Grundlage für die Bewerbung auf eine Pfarrstelle (und damit für den hauptberuflichen Dienst) nach Ablauf der zweijährigen Probezeit, die Naela Blank in einigen Monaten absolviert hat. Die Pfarrerin stammt aus Ostfriesland. Die gelernte Steuerfachangestellte entschloss sich nach einem Aufenthalt in Asien zum Theologiestudium. Sie ist seit 2020 in Havixbeck und in Nienberge im Einsatz.

Seit 2020 in Havixbeck und Nienberge tätig

Pfarrer Dr. Oliver Kösters ordinierte Naela Blank in seiner Eigenschaft als Assessor des Kirchenkreises Münster gemeinsam mit den Pfarrern Frank Winkelmeyer und Thomas Groll. Sichtbarer Ausdruck für die gute Zusammenarbeit der Gemeinden war auch die Teilnahme von Vertretern der katholischen Kirche an der Zeremonie, darunter André Sühling (Leitender Pfarrer der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser) und Diakon Reinhard Kemper (St. Sebastian).

Der Empfang im Anschluss an den festlichen Gottesdienst fand im evangelischen Lydia-Gemeindezen­trum statt.