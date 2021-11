Großer Andrang schon zum Start

Und plötzlich zieht der Duft von Glühwein in die Nase. . . Wer den schon vermisst hat, der kommt an diesem Wochenende auf der Burg Hülshoff ganz sicher auf seine Kosten. Denn nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr hat am Freitag die beliebte Messe „Winterträume“ wieder ihre Pforten geöffnet.

Das Interesse des Publikums scheint nach der Zwangspause besonders groß zu sein. Denn am Freitagmittag, als der Presserundgang startet, tummeln sich schon mehrere hundert Besucher auf dem Gelände. Die Parkplätze sind ebenfalls bereits gut gefüllt. „Viel los für einen Freitag“, meint auch Marjon Nijkamp, die Geschäftsführerin der Gartenträume B.V.

90 Aussteller zeigen Trends für die dunkle Jahreszeit

Das niederländische Unternehmen richtet die Messen „Gartenträume“ im Sommer und „Winterträume“ im Oktober und November bundesweit an mehreren Standorten aus. In Havixbeck ist das Ambiente natürlich besonders stimmig, wie sich auch an den jährlich zehntausenden Besuchern ablesen lässt, die in den Garten des Wasserschlosses strömen. Traditionell noch bevor der erste Weihnachtsmarkt in der Region lockt, werden dort die neuesten Trends für die bevorstehende dunkle Jahreszeit gezeigt.

Von Freitag bis Sonntag öffnet auf der Burg Hülshoff wieder die Messe Winterträume. Rund 90 Aussteller präsentieren die neuesten Trends für die Winter- und Weihnachtszeit. Bereits am Eröffnungstag war die Burg in Havixbeck sehr gut besucht. Womöglich lag das an der einjährigen Coronapause zuvor. Man könnte es einen Frühstart in die Weihnachtssaison nennen. Aber auch, wer mit Weihnachten weniger am Hut hat, wird wahrscheinlich die eine oder andere neue Idee bekommen, was sich im eigenen Garten oder Heim gut machen könnte. Das Angebot ist breitgefächert und reicht vom „Hot Tub“ oder der Grillhütte für den Außenbereich, über allerlei kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu Winterkleidung und Dekorationen. Auf der Messe klar zu erkennen, ist der Trend zu besonders exquisiten Naschereien: Karamellwaffeln, handgefertigte Pralinen aus der Cassismanufaktur – sogar kleine Häuser aus Schokolade gibt es zu kaufen. „Wir versuchen immer, viel Handgefertigtes und Unikate mit dabei zu haben“, sagt Marjon Nijkamp. „Das kommt stets gut an.

Die Messe Winterträume ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.