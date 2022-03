Großer Zapfenstreich für den Kaiser

Nach zwei Jahren Pause möchte die St.-Dionysius-Bruderschaft endlich wieder groß feiern. Und es steht ein besonderes Schützenfest an: Kaiser Bernhard Meyer zu Rheda wird mit einem Großen Zapfenstreich am 1. Juli (Freitag) verabschiedet. Am Tag darauf werden dann sein Nachfolger und ein neuer Schützenkönig an der Vogelstange ermittelt.

Im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) kam die Bruderschaft am Samstagabend zu ihrer Mitgliederversammlung zusammen. Versammlungsleiter Christian Meyer begrüßte in Vertretung des Vorsitzenden Christian Albrecht rund 50 Mitglieder. Im Vorjahr konnten coronabedingt nur wenige Aktivitäten durchgeführt werden, denn ein Schützenfest zu feiern, war unter den Bedingungen undenkbar. Somit fielen der Bericht des Vorsitzenden wie auch der Kassenbericht des Schatzmeisters recht kurz aus, berichtet die Bruderschaft in einer Pressemitteilung über die Versammlung.

Andreas Lenter neuer Schatzmeister

Es sollte jedoch der letzte Bericht des Schatzmeisters Ralf Paetz sein, denn seine fünfjährige Amtszeit endete und er stellte sich nicht zur Wiederwahl. Mit Andreas Lenter wurde ein Nachfolger gefunden werden. Der 44-jährige Bankkaufmann ist seit 1998 Mitglied der Bruderschaft und freut sich auf die neue und wichtige Aufgabe.

Als Dankeschön für die zum Wohle der Bruderschaft geleistete Arbeit bekam der scheidende Schatzmeister einen Schützenhut, welchen er ab sofort zum Antreten auf dem Schützenfest benötigt. Ralf Paetz wiederum gab seinen Zylinder symbolisch weiter an seinen Nachfolger. In eben diesem Hut sammelte die Bruderschaft während der Versammlung Spenden. Es kamen 500 Euro zusammen, die an die Jugendfeuerwehr Havixbeck übergeben werden sollen.

Neben der Wahl des neuen Schatzmeisters wurden Theo Merfeld, Florian Mühlenkamp und Jan-Bernd Schulze Havixbeck als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Vier neue Mitglieder begrüßt

Erfreulich war für Versammlungsleiter Christian Meyer, dass er an dem Abend vier neue Mitglieder begrüßen durfte. Klaus Wessels, Dario Humme, Michel Wessels und Lars Bornefeld bekamen vom Schatzmeister zur Begrüßung ihre Krawatte und den Bruderschaftsanstecker überreicht.

Zum Schluss erläuterte Christian Meyer noch Einzelheiten zum Schützenfest. In diesem Jahr ist das Besondere, dass der aktuelle Kaiser Bernhard Meyer zu Rheda am 1. Juli (Freitag) mit einem Großen Zapfenstreich auf Haus Havixbeck verabschiedet wird, bevor am 2. Juli (Samstag) auf der Vogelwiese neben dem neuen König auch ein neuer Kaiser gesucht wird. Es wird spannend, wer den letzten Schuss auf den Vogel abgeben wird.