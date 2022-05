Großer Zapfenstreich für den Kaiser

In diesem Jahr wird die St.-Dionysius-Bruderschaft endlich wieder antreten können. Dabei stehen sowohl die Ermittlung eines neuen Königs wie auch eines neuen Kaisers auf dem Programm.

„Mit großer Vorfreude sehen wir dem Schützenfest 2022 entgegen.“ Das erklärt der Sprecher der St.-Dionysius-Bruderschaft, Ingo Spindelndreier, in einer Pressemitteilung. Und damit spricht er nicht nur für den gesamten Vorstand, sondern wahrscheinlich auch für alle Mitglieder der Bruderschaft. „Zwei Jahre konnten wir nicht feiern, aber nun wollen wir es wagen.“

In diesem Jahr gilt es nicht nur den Nachfolger von König Benno Neiteler zu ermitteln, sondern auch einen Kaiser, der die Nachfolge von Bernhard Meyer zu Rheda antritt, heißt es in der Ankündigung der Bruderschaft. Das Schützenfest findet vom 1. bis 3. Juli statt.

Es beginnt am Freitag (1. Juli) mit dem Großen Zapfenstreich zur Verabschiedung des Kaisers. Beginn der feierliche Veranstaltung ist um 22 Uhr auf Haus Havixbeck. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Proben für den Großen Zapfenstreich

Damit der Große Zapfenstreich gelingt, muss fleißig geübt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Bruderschaft weiter. Dazu treffen sich alle Schützen mit Schützenhut und (noch nicht geschmücktem) Stock am 29. Mai (Sonntag) und am 12. Juni (Sonntag) jeweils um 15 Uhr auf der Vogelwiese.

Hier wird geprobt, welche Kommandos die Schützenbrüder zu befolgen haben, wer wo marschiert und welche Abläufe im Einzelnen geplant sind. Denn: „Es soll ein ehrenvoller Abschied mit Fackelträgern und Musikzügen werden“, schreibt die Bruderschaft in ihrer Ankündigung.

Am 26. Juni (Sonntag) schließlich findet die Generalprobe statt. Sie beginnt bereits um 14 Uhr auf dem Gelände von Haus Havixbeck. Hier sollten die Schützen schon mit geschmücktem Stock erscheinen. Denn um 17 Uhr steht das Antreten im Dorf zum Schmücken der Vogelwiese und zum Stangeschmieren auf dem Programm. Im Anschluss daran wird der Vogel im Gasthaus Kemper nach altem Zeremoniell aufgehängt.

Traditionen schon im Vorfeld

Am Samstag (2. Juli) beginnt das Schützenfest bereits um 10 Uhr mit dem Antreten im Dorf zum Königs-und Kaiserschießen. Auch hier sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Wenn die beiden neuen Majestäten ermittelt sind, findet um 16 Uhr die Königs- und Kaiserproklamation am Dorfbrunnen statt. Der Tag schließt feierlich mit dem Festball am Abend.

Am Sonntag (3. Juli) beginnt der letzte Festtag um 10.30 Uhr mit der gemeinsamen Messe und dem Frühschoppen auf der Vogelwiese. Auch ein Kinderschützenfest ist für den Sonntag geplant.

Der Vorstand hofft auf möglichst vollständige Teilnahme an den Übungsterminen im Vorfeld des Festes und an der Generalprobe, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.