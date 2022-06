Großes Geleit für gekrönten Vogel

Havixbeck

Das Großereignis wirft bereit seine Schatten voraus. Doch bevor das Fest der Schützenbruderschaft St. Dionysius mit dem Zapfenstreich am späten Freitagabend so richtig startet, standen jetzt noch die letzten Vorbereitungen an. Beim traditionellen Vogelstangeschmieren und der Übung für den Zapfenstreich war die Vorfreude bereits deutlich zu spüren.

Von Ina Geske