Großes Netzwerk bietet Unterstützung

Die Bereitstellung von Wohnraum, Hilfe bei Alltagsproblemen und rechtlichen Fragen, Unterstützung bei der Integration in das gesellschaftliche Leben – die Betreuung von Flüchtlingen durch die Gemeinde Havixbeck ist umfassend und herausfordernd. Sozialarbeiter Peter Schreckenbach berichtete im Sozialausschuss zur aktuellen Lage.

INCA plus

Foto: INCA plus

Die Schicksale der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, bewegen derzeit viele und stehen im Fokus. Doch bei allen aktuellen Entwicklungen ist das Thema Flucht und die Unterbringung von Geflüchteten deutlich vielschichtiger. Dies zeigte der Bericht über die Flüchtlingssituation, den Sozialarbeiter Peter Schreckenbach für die Gemeindeverwaltung im Sozialausschuss vortrug.

Gemeinde betreut aktuell 271 Geflüchtete

Zum Einstieg in das Thema ging Schreckenbach auf die Zahl der derzeit in der Gemeinde Havixbeck lebenden Geflüchteten ein. Von den 457 Ausländern mit Herkunft außerhalb der EU leben 186 Menschen ohne Leistungsbezug in eigenem Wohnraum und ohne Kontakt zur Sozialen Arbeit der Gemeinde. 271 geflüchtete Menschen werden durch die Sozialarbeit der Gemeinde betreut. Mehr als ein Drittel, 101 Personen, stammt aus Syrien. Zu den weiteren Herkunftsländern gehören unter anderem Irak, Afghanistan, Iran, Nigeria, Tschetschenien, Türkei und Kosovo.

Von den 271 durch die Gemeinde betreuten Menschen leben 116 in privatem Wohnraum. 155 sind in insgesamt 13 Wohnungen, Häusern und Flüchtlingsheimen der Gemeinde untergebracht. Mit der Betreuung der Flüchtlinge seien von Seiten der Gemeinde zwei Sozialarbeiter, eine Gebäudemanagerin und ein Hausmeister betraut, führte Peter Schreckenbach weiter aus.

Kooperation mit Institutionen und Ehrenamtlichen

Der Sozialarbeiter gab einen Überblick über die Integrationsarbeit. Dazu zählen die monatliche Begehung aller gemeindlichen Wohneinheiten, Einzel-, Gruppen- und Konfliktberatung in den Häusern sowie die Vorbereitung auf den privaten Wohnungsmarkt. Hilfestellung zum Beispiel bei Alltagsproblemen, der Wohnungssuche, rund um das Thema Arbeit sowie aufenthalts- und ausländerrechtlichen Fragen werde bei offenen Sprechstunden im Rathaus gegeben.

Für die Geflüchteten werde Netzwerkarbeit geleistet. Eine enge Zusammenarbeit gebe es unter anderem mit verschiedenen Ämtern, der Initiative „INCA plus – offenes Havixbeck“, Ehrenamtlichen, Schulen, Kitas, Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden.

Abschließend ging Peter Schreckenbach auf aktuelle Entwicklungen ein. In diesem Jahr seien bislang zehn Personen, die zu den afghanischen Ortskräften zählen, aufgenommen worden. Bei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erfolge der Zuzug bislang über die Familie, Freunde oder Bekannte. Zuweisungen über die Ausländerbehörde und die Bezirksregierung habe es noch keine gegeben. In Havixbeck seien bisher 34 Menschen aus der Ukraine angekommen, zumeist Frauen mit ein bis zwei Kindern.

Unterbringung von Menschen aus der Ukraine

Die Verwaltung bemüht sich derweil um Unterbringungsmöglichkeiten. Von Bürgern lägen inzwischen Angebote von 115 Schlafplätzen in privaten Wohnungen vor. Mit dem Stift Tilbeck liefen Gespräche, um dort Räume für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen anzumieten, so Fachbereichsleiterin Monika Böse. Die Münsterlandschule Tilbeck erklärte sich bereit, Kinder und Jugendliche der auf dem Gelände des Stiftes Tilbeck wohnenden Flüchtlingsfamilien aufzunehmen und zu unterrichten.