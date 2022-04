Gründonnerstag gibt es 15.000 Ostereier

Am Gründonnerstag (14. April) findet wieder die Ostereieraktion der Katholische Junge Gemeinde Havixbeck statt. Coronabedingt musste das Verteilen in den vergangenen zwei Jahren ausfallen, doch dieses Jahr ist es wieder möglich, dass die Kinder an den Haustüren klingeln und die bunten Ostereier verkaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der KJG.

Im Vorfeld hat Marlies Arning insgesamt 15.000 Eier von Höfen aus der Umgebung gesammelt, die die KJG dann zum Färben gebracht hat. Für den Transport hat das Autohaus Schulze Schleithoff ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

Um die vielen Ostereier zu verteilen, braucht die KJG jedoch Unterstützung: Jedes Kind, das Lust hat, kann am Gründonnerstag um 9 Uhr zur KJG-Garage an der Pfarrstiege kommen. Wer einen Bollerwagen hat, dürfe den gerne mitbringen. Die Ostereier werden auch beim Hof Arning (Masbeck 2) zum Verkauf stehen und auf dem Markt werden die KJGler am Donnerstagmittag ebenfalls vertreten sein. „Der Erlös des Ostereierverkaufs ist unsere größte Einnahmequelle, um das Ferienlager, die Wochenendfreizeit und die Monatsaktionen für die Kinder zu finanzieren“, so die KJG.