Grüne und SPD setzen Einsparungen durch

Was muss am Feuerwehrgerätehaus dringend gemacht werden? Was kann verschoben werden? Darüber wurde nun im Gemeinderat diskutiert. Das Ergebnis wird nicht jedem gefallen.

Unliebsame Entscheidungen bedürfen ausführlicher Begründungen. Besonders wenn die, die es betrifft, eine nicht ganz unwichtige Funktion in der Gemeinde übernehmen und im Zuschauerraum sitzen. So auch im Falle der Freiwilligen Feuerwehr, die – wie angekündigt – der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in großer Zahl und in Uniform beiwohnten.