Gruppenleitungen hoffen auf ganz viele neue Kinder

Am Sonntag (8. Mai) findet von 15 bis 17 Uhr die Gruppenneubildung der KJG Havixbeck statt. Alle Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren, die Lust auf neue Freunde und wöchentliche Gruppenstunden haben, sind zu diesem Termin ins Torhaus am Kirchplatz eingeladen.

Die neu ausgebildeten Leiterinnen und Leiter seien motiviert, eine Gruppenstunde zu übernehmen und freuen sich auf viele neue Kinder, heißt es in der Ankündigung. Vor Kurzem hätten sie noch zur Vorbereitung an einem Gruppenleiterkurs auf Burg Gemen teilgenommen.

Ausflugs ins Schwimmbad

Zudem weist die KJG auf ihre Monatsaktion im Mai hin. Diese wird am 21. Mai (Samstag) stattfinden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Busbahnhof in Havixbeck. Von dort geht es in das Schwimmbad Aquamagis in Plettenberg. Die Aktion kostet für jedes Kind 15 Euro. Anmeldungen sind bei Maurice Richter per E-Mail an maurice.richter@kjg-muenster.de möglich. Mitbringen müssen die Kinder Schwimmsachen und Verpflegung für den Tag.