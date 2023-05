Gurt in Kopfhöhe über Pfarrstiege gespannt

Diesen Spanngurt − durch den Blitz der Kamera deutlich besser erkennbar − hatte Bürgermeister Jörn Möltgen als Fahrradfahrer auf der Pfarrstiege plötzlich in der Dunkelheit in Kopfhöhe vor sich..

Der Schreck sitzt Bürgermeister Jörn Möltgen am Mittwochmittag immer noch in den Gliedern: Nach dem gelungenen Auftakt des Jubiläums der Städtefreundschaft Havixbeck − Bellegarde radelte er am späten Freitagabend nach Hause. Kurz nach 0 Uhr tauchte vor ihm in der Dunkelheit nahe der neuen Flüchtlingsunterkunft wie aus dem Nichts ein in Kopfhöhe quer über die Pfarrstiege gespannter Gurt auf. Möltgen konnte gerade noch ausweichen.

„Meiner hinter mir fahrenden Frau habe ich noch „Kopf runter“ zugerufen. Auch ihr ist glücklicherweise nichts passiert“, berichtet Jörn Möltgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Er will sich gar nicht ausmalen, was hätte geschehen können, wenn er oder seine Frau durch das Hindernis plötzlich vom Fahrrad gerissen worden wären. Um Gefahr für andere Radfahrer und Fußgänger abzuwenden, habe er den Spanngurt abgeschnitten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Das Erlebte ließ dem Bürgermeister in den Tagen danach keine Ruhe. Am Mittwoch erstattete er deshalb Anzeige bei der Polizei und übergab dort den Spanngurt.

Was steckt hinter der Tat? Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0 25 41/1 40 zu melden.