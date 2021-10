Hallenbad ab Samstag wieder geöffnet

Eine erfreuliche Nachricht zum Ferienende: Das Hallenbad öffnet bereits am Samstag wieder seine Pforten für Badegäste. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die umfangreichen Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage (die WN berichteten) hätten glücklicherweise rechtzeitig abgeschlossen werden können.

Am Samstag können Besucher also wieder zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr schwimmen. Für den Eintritt gilt die bekannten 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Ein gültiger Nachweis ist für den Eintritt ins Hallenbad verpflichtend. Zudem sind die in der Corona-Schutzverordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards zu beachten. Die aktuellen Zugangsvoraussetzungen sind im Eingangsbereich ausgehängt. Es dürfen sich maximal 25 Personen gleichzeitig im Hallenbad aufhalten. Überzählige Personen werden abgewiesen.

Auch Schüler müssen an diesem Wochenende explizit getestet sein

Eine wichtige Einschränkung gilt zudem nur an diesem Wochenende für Schülerinnen und Schüler: Diese gelten nämlich in den Herbstferien als ungetestet und müssen deshalb ebenfalls einen entsprechenden Nachweis im Sinne der Corona-Schutzverordnung vorlegen, um Zutritt zu erhalten.

Am Montag und Dienstag bleibt das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen. Anschließend gelten folgende Öffnungszeiten: Mittwoch 16 bis 21 Uhr, Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Freitag 18.30 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr.