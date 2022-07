Handschriften werden inszeniert

Was die Droste geschrieben hat, kennen viele Menschen. Wie sie geschrieben hat, dagegen nur wenige. Die Ausstellung „Droste Digital“ des Center for Literature auf Burg Hülshoff wird das ändern. Zum ersten Mal werden digitalisierte Handschriften aus dem Nachlass von Annette von Droste-Hülshoff mit einem innovativen Ausstellungskonzept für das Publikum zugänglich gemacht.

Das Museum auf Burg Hülshoff befindet sich derzeit im Wandel. Für die Ausstellung „Droste Digital. Handschriften – Räume – Installationen“, die digitalisierte Handschriften von Annette von Droste-Hülshoff in Szene setzt, werden zurzeit insgesamt sechs Räume, die erstmals für das Publikum zugänglich werden, neu gestaltet. Eröffnet wird die Ausstellung am 15. September (Donnerstag).

Handschriften sollen das Leben der Dichterin erlebbar machen

Die Ausstellung „Droste Digital“ von Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) macht zum ersten Mal digitalisierte Handschriften aus dem Nachlass von Annette von Droste-Hülshoff mit einem innovativen Ausstellungskonzept für das Publikum zugänglich. Ausgewählte Handschriften werden räumlich inszeniert und machen so das Leben und Schaffen der Dichterin gegenwärtig und erlebbar, erläutert das CfL in eine Pressemitteilung. Präsentiert wird die Ausstellung von den Westfälischen Nachrichten und Kultur.West.

Derzeit arbeiten Autorinnen, Künstler-Kollektive und Vermittler an der Gestaltung der neuen Museumsräume.

Künstler und Autoren gestalten Zimmer um

Im Kinder- und Jugendzimmer von Annette von Droste-Hülshoff rückt Autorin Nora Gomringer die jugendliche Droste ins Zentrum eines charmant überfrachteten Jugendzimmers. Im Studierzimmer von Drostes Vater inszeniert Autorin Dorothee Elmiger in einem modernen Arbeitszimmer Motive aus „Die Judenbuche“. Das Künstler-Kollektiv Hyphen-Labs mit Ece Tankal und Carmen Aquilar y Wedge verwandelt das ehemalige Badezimmer in ein Spiegelkabinett, das auf Drostes Gedichtzyklus „Die Elemente“ basiert und das Verhältnis von Mensch und Umwelt beleuchtet. Und Almut Pape und Emese Bodolay vom Künstler-Kollektiv Anna Kpok erschaffen aus dem Gedichtzyklus „Klänge aus dem Orient“ eine begehbare Handschriften-Landschaft. In zwei weiteren Räumen können die Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen: An einer Audiostation wird aus Drostes Briefen gelesen, eine Dokumentation gibt Einblick in den Prozess der Digitalisierung der Handschriften und an einer Tablet-Station ist zu sehen, wie die Droste ihre zum Teil mikroskopisch klein beschriebenen Manuskriptblätter gefüllt hat.

„Droste Digital. Handschriften – Räume – Installationen“ wird am 15. September mit einem musikalischen Rahmenprogramm sowie Lesungen und Performances von Nora Gomringer, Dorothee Elmiger, Anna Kpok und Hyphen-Labs eröffnet. Die Ausstellung läuft bis September 2023.