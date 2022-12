Havixbeck aus der Luft erkunden

Wer Havixbeck aus der Vogelperspektive erkunden möchte, muss nicht zwingend per Flugzeug, Hubschrauber oder Ballon in die Luft gehen. Der Kreis Coesfeld ermöglicht auf seinem Onlineportal einen virtuellen Rundflug über den Heimatort. Sogar das eigene Wohnhaus kann am Computer- oder Laptopbildschirm umkreist werden. Schrägluftaufnahmen aus allen vier Himmelsrichtungen in Kombination mit einem sogenannten 3D-Mash-Modell machen dies möglich.

