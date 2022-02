Gewerbegebiet soll wachsen

Das Gewerbegebiet Lütke Feld soll in Richtung der Bahnlinie wachsen, um Unternehmen die Möglichkeit zur Ansiedlung oder Erweiterung zu geben. Einigkeit herrschte dazu im Bauausschuss der Gemeinde Havixbeck, dass der Flächennutzungsplan dafür entsprechend geändert werden soll.

Das eine tun – und das andere nicht lassen. Vor diesem Schritt steht die Gemeinde Havixbeck derzeit bei der Entwicklung zukünftiger Gewerbeflächen. Nachdem das Gewerbegebiet südlich der Schützenstraße komplett für den Technologiepark reserviert worden ist, fehlt es an Grundstücken unter anderem für Firmen, die bereits vor Bekanntwerden dieses Großprojekts Interesse an einer Ansiedlung auf dem Areal gezeigt haben. Deshalb soll das Gewerbegebiet Lütke Feld ein Stück in Richtung Bahnlinie erweitert werden.