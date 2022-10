Havixbeck im Wandel der Zeit

Wer an Ortsgeschichte interessiert ist, wird am Donnerstag (3. November) sicher auf seine Kosten kommen. Dr. Joachim Eichler und Friedhelm Brockhausen geben dann anhand eines Vortrags mit vielen alten Bildern einen Überblick über die teils tiefgreifenden Veränderungen des Havixbecker Ortskerns zwischen 1954 und 1994. Hilfreich war dabei die Sammelleidenschaft eines ehemaligen Friedhofsgärtners.

Bildervortrag am 3. November zeigt Entwicklung in vier Jahrzehnten

Blick vom Kirchturm auf die Hauptstraße in den 50er-Jahren. Weitgehend unverändert erhalten blieb allein das Haus in der Bildmitte vorn. Der Rest auf der linken Seite wich der Bebauung mit den Giebelhäusern oder dem Rathausneubau. Links hinten ist der Schlauchturm des Feuerwehrhauses, rechts hinten der Schornstein der Brennerei Heydt zu sehen.

Manche Diskussionen sind so etwas wie Wiedergänger. Sie geistern auch nach Jahrzehnten noch durch die Politik. Beispiel Autoverkehr: Wie viel davon gut oder schlecht für einen Ort ist, darum wird nicht nur in Münster leidenschaftlich gestritten (Stichwort: Verkehrsversuche), es wird auch in Havixbeck in den kommenden Jahren mittels des Mobilitätskonzeptes neu verhandelt. Das war in der jüngeren Havixbecker Geschichte schon einmal so.