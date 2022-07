Havixbeck wird zur Fundgrube für Trödel

In ein Paradies für Trödelfreunde verwandelt sich der Ort am 3. September (Samstag). Von 11 bis 16 Uhr findet der Havixbecker Hausflohmarkt statt. Bequem vor der eigenen Haustür können private Anbieter Sachen zum Verkauf anbieten. So wird die Gemeinde zur Fundgrube für Kinderspielzeug, Kleidung, Trödel, Haushaltswaren und Dekoratives.

Organisatorin Jule Planer holte die Idee eines Hausflohmarkts in ihre Heimatgemeinde. Sie hatte sich von ähnlichen Veranstaltungen in umliegenden Städten und Gemeinden inspirieren lassen. Leiten ließ sie sich unter anderem vom Stadtteil-Flohmarkt in Münster-Albachten. In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sei die Sache gut angekommen, berichtet Jule Planer, sodass sie in die konkreten Vorbereitungen eingestiegen sei. Auch mit der Gemeindeverwaltung hielt sie Rücksprache. Von dort sei der Hinweis gekommen, dass der Hausflohmarkt ausschließlich auf privaten Grundstücken stattfinden dürfe und Rettungswege frei bleiben müssten.

Stände in allen Teilen Havixbecks

„Bislang liegen 70 Anmeldung vor“, freut Planer sich über den regen Zuspruch. Die Anbieter kommen aus allen Teilen Havixbecks – von Nord bis Süd und Ost bis West. Aus Hohenholte gebe es noch keine Anmeldung, aber das könne ja noch werden. „Ende Juli wird es einen Flyer mit der Auflistung aller Teilnehmer geben, sodass man eine schöne Fahrradtour machen kann“, kündigt Jule Planer an.

Wer als privater Anbieter beim Havixbecker Hausflohmarkt dabei sein möchte, meldet sich bis Montag (25. Juli) bei Jule Planer am besten per Whats­App unter 01 70/1 81 35 54 mit dem Betreff „Anmeldung Flohmarkt“ sowie unter Angabe von Name, Straße und Hausnummer an.