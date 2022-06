„Herzensbildung ist ganz wichtig“

Viele Jahre war Regina Sommer Schulleiterin der Baumberge-Grundschule. In wenigen Tagen geht sie in den Ruhestand. Im Exklusivinterview erzählt sie von ihrer Zeit, der Leidenschaft des Unterrichtens und was sie bald im Ruhestand anfangen möchte.

Regina Sommer geht in den Ruhestand. Am 24. Juni wird sie an der Baumberge-Grundschule verabschiedet, die sie 18 Jahre lang leitete. 1990 hatte sie hier bereits als Lehrerin angefangen. Von 1995 bis 1998 leitete Sommer dann gleich als Rektorin die Sebastianschule in Darup und kehrte anschließend – zunächst als Konrektorin – an „ihre“ Schule zurück. Über deren Entwicklung, das Schulsystem im Allgemeinen und was sich die scheidende Rektorin jetzt wünscht sprach Redakteur Henning Tillmann mit der 65-Jährigen.