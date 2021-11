Hohenholterin feiert 60-jähriges Ordensjubiläum

In einem normalen Beruf sind schon 40 Jahre eine Leistung. Wenn es um Berufungen geht, wird aber in ganz anderen Dimensionen gedacht, wie das Beispiel von Schwester Maria Margareta beweist. Die gebürtige Hohenholterin feiert heute ihr 60-jähriges Ordensjubiläum.

Frühere Weggefährten werden sie noch als Hedwig Hesseler kennen. Denn unter diesem Namen wuchs sie in ihrer Heimatgemeinde St. Georg Hohenholte auf. 1941 wurde sie dort geboren. Mit 20 Jahren, genau am 3. November 1961, trat sie in den Klarissenorden in Münster ein. Nach einem Besuch dort habe sie eine plötzliche Eingebung gehabt, dass sie dem Orden ihr Leben widmen wolle, sagt die Jubilarin.

Von Münster nach Österreich

Die sogenannte Einkleidung – das ist die rituelle Übergabe des Ordensgewands an ein neues Mitglied der Gemeinschaft – erfolgte am 6. November 1962. Und wiederum ein Jahr später legte Schwester Maria Margareta ihre zeitliche Profess für drei Jahre ab. Das Wort kommt vom lateinischen „professio“ und heißt Bekenntnis. Gemeint ist damit das Ablegen des Ordensgelübdes, in diesem Fall die Verpflichtung auf Zeit.

Vom Klarissenkloster an der Scharnhorststraße in Münster, das aufgelöst wurde, ging es für Schwester Maria Margareta 1964 als Mitglied des Gründungskonvents nach Österreich in das neu gegründete Klarissenkloster Maria Enzersdorf bei Wien. Diese Neugründung war nach 180 Jahren die erste in Österreich, nachdem unter Kaiser Josef II. noch viele Klöster aufgelöst worden waren.

In Österreich legte die Ordensschwester schließlich ihr feierliches Gelübde (die ewige Profess) ab. Aufgrund von Nachwuchssorgen siedelten die Schwestern im August 2017 in das Klarissenkloster St. Elisabeth nach Brixen (Südtirol) um. Dort lebt und arbeitet die Hohenholterin auch heute noch. Lange war sie dabei im Klostergarten tätig, seit einiger Zeit dient sie als Küchenschwester.