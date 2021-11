„Ich werde es vermissen“

Havixbeck

In Havixbeck und Hohenholte ist sie bestens bekannt und vernetzt, vor allem aber engagiert: Seit zwei Jahrzehnten ist Maria Lohmann für den Pfarrgemeinderat aktiv. Nun hört sie auf und übergibt an ein Koordinierungsteam. Ob sie überhaupt loslassen kann und was ihre schönsten Erfolge waren, verrät sie im Interview.

Von Henning Tillmann