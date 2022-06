„Ihr wart ein toller Jahrgang“

„Tschüss, Grundschule“ stand auf den T-Shirts der scheidenden Viertklässler. Die wurden am Donnerstagmorgen in der Baumberge-Schule mit einem ökumenischen Gottesdienst, Liedern und vielen Seifenblasen vom Dach der Schule verabschiedet.„Tschüss, Grundschule“ stand auf den T-Shirts der scheidenden Viertklässler. Die wurden am Donnerstagmorgen in der Baumberge-Schule mit einem ökumenischen Gottesdienst, Liedern und vielen Seifenblasen vom Dach der Schule verabschiedet.

Foto: Baumberge-Schule