„Ihre Kinder sind willkommen“

Aus Havixbeck, Billerbeck, Coesfeld, Nottuln, Laer, Senden und Münster kamen Eltern zur einzigen Informationsveranstaltung der Anne-Frank-Gesamtschule, die coronabedingt unter hohen Sicherheitsstandards angeboten wurde. Lehrer kontrollierten am Eingang den Impfnachweis, die Stühle waren auf Abstand aufgestellt, der Raumluftfilter war eingeschaltet, und alle trugen Maske. So passten Personen aus insgesamt 120 Haushalten ins erweiterte Forum, die interessiert den Schülerinnen und Schülern sowie der Schulleitung bei der Vorstellung der Gesamtschule folgten, heißt es in einer Pressemitteilung der AFG.

Einfühlsam eröffnete ein Posaunenquartett den Abend. Gemeinsam mit dem Leiter der Musikschule, Rainer Becker, gaben drei Schüler den Eltern einen Eindruck von den musikalischen Potenzialen der Schule. Denn die AFG macht sowohl Neuanfängern als auch Fortgeschrittenen in der Bläserklasse ein attraktives Angebot.

Ida Vier und Ella Bertmer, zwei Schülerinnen aus den Billerbecker Eingangsklassen, erzählten, wie gut sie an ihrer neuen Schule aufgenommen worden sind: „Wir gehen gerne zur Schule, die Lehrerinnen machen mit uns tolle Projekte, und das Essen schmeckt echt gut.“

„Wir gehen gerne zur Schule“

Levin Düsterhus und Finn Forster aus der Jahrgangsstufe 10 konnten von ihrem gemeinsamen Start in der Bläserklasse sowie von ihren individuellen Schullaufbahnen berichten: „In der Unterstufe hatte ich ein echtes Tief in Mathe. Aber sowohl meine Lehrerin als auch meine Mitschüler haben mich immer wieder aufgebaut. Jetzt stehe ich oft selbst an der Tafel und erkläre etwas im Matheunterricht, weil es mir so viel Freude bereitet“, erzählte Finn den staunenden Eltern.

Martha Ebel aus der Q2 schilderte ihren gelungenen Übergang von der Billerbecker Gemeinschaftsschule in die gymnasiale Oberstufe der AFG und ihre Teilnahme an der Bio-Olympiade. Svenja Halsband aus der Q1 wusste von zahlreichen Entfaltungsmöglichkeiten zu erzählen, etwa als SV-Mitglied oder als Schülersprecherin der AFG.

Zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten

„Da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen“, nahm Vera Thomas als Mitglied der Schulleitung beeindruckt den Faden auf und erläuterte dann doch das Konzept der Schule. Dabei legte sie den Fokus auf den Übergang von der Grundschule zur AFG, sprach die rhythmisierte Tagesstruktur sowie die zahlreichen sozialen Unterstützungsmaßnahmen der Schule an. Stephan Humpohl referierte als Didaktischer Leiter ausführlich über die individuelle Förderung der AFG, über die fünf Fremdsprachenangebote sowie über die Abschlüsse, die die Schule vergeben kann.

Abschließend berichtete Elternvertreter Torsten Burghard von den Erfahrungen seiner beiden Kinder, die unterschiedliche Wege an der Schule gehen und beide sehr zufrieden seien. Deshalb lautete sein eindeutiges Votum: „Melden Sie Ihr Kind an der AFG an. Ihr Kind ist hier gut aufgehoben!“

Homepage ersetzt weitere Präsenzveranstaltungen

Schulleiter Dr. Torsten Habbel bedankte sich bei allen Mitwirkenden sowie für das starke Interesse der Eltern, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. „Leider“, so Habbel, „können wir Ihnen und Ihren Kindern keinen Tag der offenen Tür anbieten. Stöbern Sie stattdessen auf unserer Homepage, auf der wir extra für Sie Informationen zusammengestellt haben. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Entscheidung! Ihre Kinder sind bei uns herzlich willkommen!“