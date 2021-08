Im Hochwasser kein Löschwasser

Feuerwehrmann Georg Fark zeigt sich auch wenige Tage nach einem Einsatz in Ahrweiler tief erschüttert von den großen Schäden, die in der Stadt vorherrschen. „Es ist alles kaputt, der ganze Schrott liegt überall auf den Straßen herum. Es ist noch nicht zu erkennen, wie das alles wieder aufgebaut werden soll“, so Fark, der gemeinsam mit seinem Feuerwehrkollegen Simon Gronau am vergangenen Samstag einen Aufliegertank überführt hat, der 24 000 Liter Wasser fasst.

