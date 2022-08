Im „Weingarten“ ist längst noch nicht Schicht

Axel Füssmann will mit seinem Fachgeschäft „Der Weingarten“ auch in Zukunft für die Kunden da sein. Er ärgert sich über durch den Ort wabernde Gerüchte, die Schließung stünde bevor.

„Bis in das Frühjahr 2023 hinein bleibt alles so, wie es derzeit ist“, tritt Axel Füssmann, Inhaber des Geschäfts „Der Weingarten“ an der Altenberger Straße, Gerüchten entgegen, die derzeit offenbar durch das Dorf wabern. Fakt sei, dass das Mietverhältnis für den aktuellen Geschäftsstandort im kommenden Jahr auslaufe. Doch dies bedeute keineswegs das Ende des Weingartens. „Wir wollen gerne an anderer Stelle weitermachen“, erklärt Füssmann.

Eintrag in den Sozialen Medien als Auslöser

Der Geschäftsmann ist verärgert über Mutmaßungen und Spekulationen, die seit der vergangenen Woche über die Zukunft des Fachgeschäfts angestellt würden. Ausgangspunkt sei ein – inzwischen gelöschter – Eintrag in einer Gruppe in den Sozialen Medien gewesen, berichtet er gegenüber dieser Zeitung.

Im Nachgang seien er und auch seine Mitarbeiter verschiedentlich darauf angesprochen worden, dass der Weingarten schließen würde. „Wenn jemand etwas wissen möchte, soll er mich doch bitteschön direkt ansprechen. Es kann nicht sein, dass meine Mitarbeiter angerufen werden und Auskunft geben sollen zu Dingen, über die ich nur selbst etwas sagen kann“, ist Füssmann sauer über ein derartiges Verhalten.

Suche nach neuen Räumlichkeiten

Seit Oktober 1996 gibt es den Weingarten in Havixbeck. Im Laufe der Jahre ist dessen Warensortiment immer umfangreicher geworden. Weißweine aus Deutschland sowie Weine aus Südfrankreich und Süditalien bilden heute den Schwerpunkt. Ergänzt wird die Palette um alkoholfreie Getränke sowie Feinkost aus Italien, Frankreich und Deutschland. Und dies alles sollen die Kunden auch in Zukunft weiterhin in Havixbeck einkaufen können.

„Wir sind auf der Suche nach einer Alternative für das jetzige Geschäftslokal“, erklärt Axel Füssmann. Der neue Standort könnte im Ortskern liegen, aber auch ein Umzug in den Außenbereich sei denkbar. „Es wird weitergehen“, betont der Geschäftsmann noch einmal.