Immer die roten Schuhe . . .

„Wir sind so glücklich, dass wir euch zum heutigen Abend begrüßen dürfen“, hießen Anja Paus und Diethild Nolte von den Landfrauen Havixbeck und Hohenholte die zahlreichen Frauen und wenigen Männer im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule willkommen. „Landfrauen sind Frauen jeden Alters, jeder Berufsgruppe, aus dem Dorf und vom Land, mit und ohne Landwirtschaft. Wir sind Frauen, die sehr vielfältig unterwegs sind und dabei in die unterschiedlichsten Schuhe schlüpfen“, erklärten die beiden Vorstandsvertreterinnen die spezielle Bühnendekoration aus Damenschuhen in jeder erdenklichen Form, die während des gesamten Abends immer mal wieder Thema werden sollten – besonders in Form von pinken Lackpumps. „In Havixbeck scheinen immer nur die roten Schuhe getragen zu werden“, durfte im Laufe der Veranstaltung festgestellt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie