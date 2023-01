In Zukunft wohl sehr gefragt

Zum kommenden Schuljahr führt die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) das Unterrichtsfach Informatik neu ein. Hintergrund ist einerseits die hohe Bedeutung entsprechender Kenntnisse in der Arbeitswelt. Andererseits soll in Havixbeck bekanntlich ein Technologiepark gebaut werden, der spannende Perspektiven eröffnet.

„In der 6. Klasse haben alle Schülerinnen und Schüler einen zweistündigen Informatikunterricht. In Klasse 7 können sie ab dem kommenden Schuljahr aus einem Fächerkanon von Niederländisch, Französisch, Naturwissenschaften sowie Technik und Hauswirtschaft auch das Fach Informatik wählen“, erläutert Informatiklehrer Nils Lydorf.

„Diese Möglichkeit eröffnet das Schulministerium jetzt neu“, betont Schulleiter Dr. Torsten Habbel. „Damit bieten wir unseren Schülern die besondere Chance, ab der Klasse 6 durchgängig bis zum Abitur in Informatik ausgebildet zu werden. Ich kenne keine Schule, die dieses Angebot hat.“

Schon am Tag der offenen Tür erläuterte Informatiklehrer Nils Lydorf interessierten Eltern die geplante Einführung des Faches Informatik an der AFG. Foto: Anne-Frank-Gesamtschule

Die Inhalte des neuen Faches liegen auf der Hand: Wie ist ein PC als informationsverarbeitendes System aufgebaut? Welchen Wert haben Daten und Datenbanken und wie können diese wirtschaftlich genutzt werden? Wie funktionieren Netzwerke und wie baut man sie auf? Auch Algorithmen, also mathematische Verfahren, werden durch die Programmierung kleiner Roboter verständlich eingeübt. Zudem wird die auf künstlicher Intelligenz basierende Software ChatGPT, die menschliche Sprache „versteht“ und darin „antwortet“ und zuletzt medial einiges Aufsehen erregte, im Rahmen des Informatikunterrichts erprobt und analysiert. „All dies“, sagt Lydorf, „sind Beispiele für die hohe Bedeutung des neuen Unterrichtsfachs.“

Mit kleinen, zunächst intuitiven Programmen lernen Schülerinnen und Schüler, Icons und andere Anwendungen zu programmieren. Foto: Anne-Frank-Gesamtschule

Die personelle und räumliche Ausstattung an der AFG ist nach Auskunft von Dr. Habbel überdurchschnittlich gut. Gleichzeitig sei die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nach Schülern, die in der Lage sind, Probleme mit Hilfe der Informatik zu lösen, riesig. Auch in Havixbeck, wo im geplanten Gewerbegebiet südlich der Schützenstraße ein Technologiepark entwickelt werden soll. Kleine und große Technologieunternehmen verschiedener Fachrichtungen werden sich dort in naher Zukunft ansiedeln und die Nähe zur Universitätsstadt nutzen. „Als Schule bieten wir uns als Kooperationspartner an und würden uns freuen, als Schule der Baumbergeregion gemeinsam interessante Projekte entwickeln zu können“, schaut der Schulleiter in die Zukunft.