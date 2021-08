Inbetriebnahme schon Ende 2022?

Mit der Genehmigung von drei Windkraftanlagen in Herkentrup durch den Kreis Coesfeld geht ein langer Streit zu Ende. Was der Bescheid an die Vorhabenträger bedeutet und wie es weitergeht, erläutert Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen im Interview.

So wie in Roxel, werden auch in Havixbeck schon bald die großen Windkraftanlagen weit über die Dächer der Höfe zu sehen sein. Wann die drei Anlagen in Herkentrup gebaut werden, ist noch offen.

Der Kreis Coesfeld hat am Montag bekannt gemacht, dass er die Genehmigung von drei Windkraftanlagen in Herkentrup erteilt. Den Vorhabenträgern hat er dies bereits am 26. Juli zugestellt. Damit geht ein jahrelanger Streit um die Windenergie in Havixbeck genehmigungstechnisch zu Ende. Was das konkret bedeutet und wie es jetzt weitergeht, dazu haben wir Bürgermeister Jörn Möltgen am Dienstag befragt.