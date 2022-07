Innige Musizier- und Gesangskunst

Die Open-Air-Konzerte im Innenhof des Wasserschlosses Haus Stapel bieten immer ein inspirierendes Musikerlebnis. Beim ersten Konzert dieser Reihe vor zwei Jahren hatte das „Trio Seraphim“ die Liebhaber feinster Gesangskunst verwöhnt. Im Juni dieses Jahres feierte das Trio mit seinem Sommerkonzert „Du bist wie eine Blume“ in der Münsteraner Petrikirche einen großen Erfolg und zeigte sich an diesem Wochenende mit „La vie en rose“ wieder bestens aufgelegt. In gleich zwei Konzerten zeigten die Sopranistin Heike Hallaschka, die Pianistin Christiane Alt-Epping und der Trompeter Gerd Radeke ihre Qualitäten.

