Innovative Ladenkonzepte sind gefragt

Ladenkonzepte mit innovativen Ansätzen, die das Einkaufen und den Aufenthalt im Ort interessant kombinieren, seien in Havixbeck gefragt. Zu diesem Schluss kommen die Grünen nach einer Fragebogenaktion und einem Gesprächsabend zum Thema Einkaufen in Havixbeck.

Der Wintergarten des Cafés im Baumberger-Sandstein-Museums war gut besucht. Über das große Interesse am Thema „Einkaufen in Havixbeck“ freuten sich Bündnis 90/Die Grünen, die zum Austausch unter dem Motto „Hey Havixbeck – wie wollen wir einkaufen?“ eingeladen hatten.

Bei der vorab durchgeführten Fragebogenaktion legten die Befragten den Fokus nicht auf eine Ausweitung bestehender Supermärkte, sondern wünschten sich ein qualitativ höherwertiges Produktangebot, das die Kriterien Regional, Bio, Nachhaltigkeit und Fair Trade erfüllt, so die Grünen in einer Pressemitteilung. Außerdem seien innovative Ladenkonzepte gefragt, die Einkaufen und Aufenthalt interessant kombinieren.

Befragte wünschen höherwertiges Produktangebot

Durch drei Impulsvorträge wurden sowohl interessante Informationen vermittelt als auch Ideen für Umsetzungsmöglichkeiten in Havixbeck entwickelt, so die Grünen weiter. Birgit Lenter, Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck, führte in das Konzept „Fair Trade“ ein. Dann berichtete sie über den aktuellen Stand in Havixbeck. Erfreut zeigte sie sich über die hohe Motivation der eingerichteten Steuerungsgruppe und die bereits gegangenen Schritte in Richtung „Fair Trade Town“.

Marius Overs stellte Auszüge aus seiner Masterarbeit zu einem Unverpacktladen in Münster vor und beantwortete Fragen zu Vor- und Nachteilen eines solchen Konzepts.

Drei Vorträge liefern Impulse

Die Geschäftsidee und ihre Umsetzung von Markus Dudek zu seinem Nottulner Laden „Dorfkind/Dorfcafé“ mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit hätten deutlich gemacht, dass genau auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger geschaut werden sollte, erklären die Grünen. „Ich wollte mit meinem Angebot keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Produkten schaffen, sondern Lücken füllen und Bestehendes ergänzen“, erläuterte Markus Dudek.

Zahlreiche Nachfragen zu den Erfahrungen des Nottulner Unternehmers sowie Anregungen zur Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone in Havixbeck rundeten den Gesprächsabend ab.