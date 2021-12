Insgesamt vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln sind am Mittwochnachmittag (15. Dezember) drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Coesfeld ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr. Auf der Landstraße in Höhe des Hotel-Cafés „Pannkokenhus Teitekerl“ kamen sich zwei SUVs entgegen. Als eines der beiden Fahrzeuge auf das Grundstück des Hotel-Cafés abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Mittwochabend noch ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Für die Rettungsarbeiten war die Feuerwehr Havixbeck mit drei Fahrzeugen angerückt. Die Wehrleute nahmen vor Ort auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigten die Fahrbahn. Ebenso wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Des Weiteren waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Die Landstraße 874 blieb für rund zwei Stunden im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.