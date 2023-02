Insgesamt weniger Straftaten, aber deutlich mehr Diebstähle

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist im Kreis Coesfeld deutlich nie­driger als im Rest des Landes – und in Havixbeck noch einmal niedriger als im Kreisgebiet. Das geht aus polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Demnach lag die sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl in NRW im vergangenen Jahr bei 7624, im Kreis bei 4645 und in Havixbeck bei 4196. Sie wird berechnet, indem die Gesamtzahl der Straftaten in Relation zu 100.000 Einwohnern gesetzt wird. In der Gemeinde blieb die Kennziffer im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend stabil. Insgesamt sank die Zahl der erfassten Straftaten von 501 im Jahr 2021 auf nunmehr 452. Die Aufklärungsquote stieg von 46,91 auf 48,01 Prozent.