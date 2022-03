Integration wird großgeschrieben

Havixbeck

In den Havixbecker Schulen sind die ersten jungen Ukrainer bereits eingetroffen, weitere sind angemeldet. Die Lehrer unternehmen alles, um diese Kinder so schnell wie möglich in den Unterricht und den Klassenverband zu integrieren. An der Baumberge-Grundschule sogar mit einer muttersprachlichen Dolmetscherin.

Von Marion Fenner