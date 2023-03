Interesse am Ehrenamt

Wer am Freitagabend an der Feuerwache vorbeikam, dürfte auf den ersten Blick an einen Großeinsatz gedacht haben. Ab 17 Uhr standen die meisten Einsatzfahrzeuge vor dem Gerätehaus, Blaulicht kreiste über den Platz. Grund war jedoch kein Einsatz, sondern ein mehrstündiger Informationstag der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck.

Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, der Feuerwehr Fragen zu stellen und einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit zu erhalten. Geräte wie die Feuerwehrdrohne oder Atemschutzgeräte wurden begutachtet, und auch die Kleinen durften mal ein Einsatzfahrzeug von innen sehen. „Es war aber nicht unser vorrangiges Ziel, Fahrzeuge und Geräte zu zeigen“, sagte Feuerwehrleiter Christian Menke, „sondern mit der Bevölkerung und der Politik ins Gespräch zu kommen.“

Vielversprechende Gespräche

Natürlich ging es auch darum, neue Mitglieder zu gewinnen. „Für die Jugendfeuerwehr haben wir schon zwei vielversprechende Gespräche geführt, und für die aktive Wehr auch eins“, freute Menke sich. Manchmal reiche es schon aus, mit dem Ehrenamt in Kontakt zu kommen, um ein Interesse auszulösen.

„Früher haben wir das regelmäßig gemacht“, sagte Christian Menke. Er war angesichts des unerwartet einsetzenden Schneefalls mit dem Zulauf am Informationstag zufrieden. Zwar wäre es bei höheren Temperaturen draußen am Pommesstand bei Michael Ahlers sicherlich gemütlicher gewesen. Doch einige Besucher trugen trotzdem zu den Einnahmen bei, die Ahlers noch am Abend vollständig der Feuerwehr spendete.

Guter Besuch trotz Schneefalls

Auf die Frage „Was ist und wie arbeitet die Freiwillige Feuerwehr?“ konnten die anwesenden Mitglieder im persönlichen Gespräch Auskunft geben. Wenn der Melder piept, muss es schnell gehen: „Dann lassen wir alles stehen und liegen und fahren zum Gerätehaus.“ Über eine App wird kommuniziert, wer für einen Einsatz verfügbar ist. Und obwohl viele Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Havixbeck schon einige Jahre Erfahrung haben, lässt sich die Aufregung nie ganz ausschalten - besonders, wenn es um die Sicherheit von Menschen geht.