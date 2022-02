Interesse ist viel größer als das Angebot

Mehr als 300 Bewerbungen habe es gegeben, teilte Bürgermeister Jörn Möltgen im Gemeinderat mit. Überraschend habe es allerdings weniger Bewerbungen aus der Gruppe zwei (Besserverdienende) gegeben als gedacht, dafür deutlich mehr aus der Gruppe eins der Normalverdienenden.

Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung berichtet, sind nun nach dem Ausfüllen des Fragebogens zu Themen wie Familiengröße, aktuelle Wohnsituation, ehrenamtlichen Tätigkeiten und Arbeitsort alle Bewerber mittels einer ID-Nummer über die erzielten Punkte informiert worden, die für die Vergabe entscheidend sind.

Punkteranking im Internet einsehbar

Die Verwaltung wird jetzt – beginnend bei den Bewerbern mit den meisten Punkten – die Vorlage der weiteren Belege und Nachweise erbeten. Dieser Prozess könne einige Zeit in Anspruch nehmen, betont die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Damit die Bewerber aber schon jetzt einen Überblick über ihre Position in der Rangfolge der Bewerbungen erhalten, wird auf der Homepage der Gemeinde und über die Bürger-App Crossiety eine Liste der erzielten Punkte in Verbindung mit der individuellen ID-Nummer bekannt gemacht. Da die Überprüfung der Punkte noch nicht vollständig erfolgt ist, handelt es sich hierbei um einen vorläufigen Stand, schränkt die Gemeinde ein.

Diejenigen, die schon jetzt erkennen können, dass die Chance auf ein Baugrundstück im Gebiet Habichtsbach III als eher gering eingestuft werden muss, haben allerdings im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Masbeck“ an der Münsterstraße eine neue Möglichkeit, ein Wohnbaugrundstück zu bekommen. Die planerischen Vorbereitungen hierfür laufen bereits.