Interessenten können investieren

Havixbeck

Mehrfach versprochen, nun in die Tat umgesetzt: An den drei geplanten Windkraftanlagen in Herkentrup können sich die Bürger ab sofort in Form von Nachrangdarlehen zu vier Prozent Zinsen beteiligen. Das teilten Projektentwickler Tim Hesse und Bürgermeister Jörn Möltgen mit. Die ersten 14 Tage gilt das Angebot exklusiv für Havixbecker. Interessenten müssen sich mit ihrer gewünschten Investitionssumme registrieren.

Von Henning Tillmann