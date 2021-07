Jeder in seinem Tempo

Beim Gedächtnislauf für Srebrenica kamen dieses Mal 3036 Euro an Spenden zusammen. Mit dem Lauf in Havixbeck erinnern Initiator Charly Weiper und der Verein „Run For Their Lives“ an die Ermordung von 8000 Muslimen Mitte der 90er-Jahre.

Foto: Kerstin Adass