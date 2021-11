Jeder Zweite hat Rücken

Bei dem monatlich stattfindenden Unternehmerfrühstück auf Einladung des Vereins Marketing Havixbeck und der Gemeinde sollen gute Ideen ausgetauscht, Kontakte geknüpft und Kooperationen möglich gemacht werden. Am Mittwoch fand die Veranstaltung in einem Gesundheitszentrum statt.

Der Physiotherapeut Anastasios Kiotsekoglou (vorne) stellte beim Unternehmerfrühstück „Frühstart“ sein Elithera Gesundheitszentrum an der Hohenholter Straße vor.

Dinge in Bewegung bringen – das könnte man durchaus als ein Ziel von „Frühstart“ ansehen. Bei dem monatlich stattfindenden Unternehmerfrühstück auf Einladung des Vereins Marketing Havixbeck und der Gemeinde sollen schließlich gute Ideen ausgetauscht, Kontakte geknüpft und Kooperationen möglich gemacht werden. Dinge – oder besser Menschen – in Bewegung zu bringen, ist auch die Fachkompetenz von Anastasios Kiotsekoglou. Dass „Frühstart“ nun Station im Elithera Gesundheitszentrum machte, kann man deshalb als durchaus passend bezeichnen.

Der Impulsvortrag des Physiotherapeuten beschäftigte sich dann auch mit dem Thema „Besser in Bewegung – Physiotherapie im 21. Jahrhundert“. Noch zu häufig gebe es nämlich bei Patienten die Vorstellung, dass man sich mal eben zum Massieren auf die Bank lege und damit sei es das dann gewesen. „Wichtig ist aber, dass man seine Problem selbst löst – durch Bewegung“, machte Kiotsekoglou klar, dass die neuen Volksleiden wie Wirbelsäulenprobleme eben nicht von ungefähr kommen. Das digitale Zeitalter mit immer mehr Zeit im Sitzen, vor dem Bildschirm oder über das Smartphone gebeugt, sind eben aus Sicht desjenigen, der sich mit den körperlichen Folgen beschäftigt, nicht nur eine Segnung.

„Die WHO empfiehlt mindestens 150 bis 300 Minuten körperliche Aktivität in der Woche. Wenn ich mal in die runde Frage: Auf diese Zeit im Sitzen zu kommen, ist sicherlich für die meisten kein Problem. Die gleiche Zeit als Sport – da wird es eher problematisch“, mutmaßte Kiotsekoglou und erntete viel Nicken. Corona habe die Lage noch weiter vorangetrieben. Die Probleme würden größer. „Wir Physiotherapeuten haben deshalb immer mehr zu tun“, sagte er. „Jeder Zweite kommt mit Wirbelsäulenproblemen zu uns.“

Ob das bei dem einen oder anderen Unternehmer für einen Denkanstoß sorgte? Wenn ja, dann hätte der „Frühstart“ tatsächlich etwas bewegt.