Jessica Jean ersetzt Vanessa Iraci

Kurz vor dem Konzert will man so eine Nachricht als Organisator sicher nicht hören. Doch das Havixbecker Soundchäck-Team hat schnell reagiert. Die verhinderte Sängerin Vanessa Iraci wird nun von Jessica Jean vertreten. Und auch sonst ist das Soundchäck-Team zuversichtlich, dass die 5. Musiknacht im Mühlenhof wieder ein tolles Event wird und Geld für einen guten Zweck einbringt.

Nun sind es nur noch wenige Tage, bis der Mühlenhof am Samstag (30. Juli) seine Tore zur fünften Musiknacht öffnet. Das Havixbecker Soundchäck-Team freut sich bereits auf den Abend für einen guten Zweck und hat inzwischen die meisten Vorbereitungen abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Feinschliff, um den Gästen einen angenehmen Abend zu bereiten. Kurz vor dem Event ereilte die Organisatoren allerdings eine kleine Hiobsbotschaft.

Denn die als „Special Guest“ vorgesehene Vanessa Iraci musste ihren Auftritt aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in der Familie absagen. Ersatz ist allerdings bereits gefunden. Denn stattdessen wurde Jessica Jean verpflichtet.

Fabrizio Levita mit Band, Jessica Jean und TinCan treten auf

Jean ist eine junge, in Deutschland lebende Sängerin und Songwriterin, die mit dem Hit „Black Box“ internationale Bekanntheit erlangte, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Ansonsten bestreiten das Open-Air-Event Fabrizio Levita und seine Band. Das Rahmenprogramm wird von der münsterischen Band „TinCan“ mit futuristischem und tanzbaren Indie Pop gestaltet.

Das Havixbecker Soundchäck-Team, das zurzeit aus vier befreundeten Paaren besteht, hat wieder versucht, eine Symbiose zwischen Musikern, Besuchern und Bedürftigen zu bilden, indem die qualitativ hochwertigen Bands einen Auftritt, die Besucher einen schönen Abend und die Begünstigten über die Erlöse, die in vollem Umfang gespendet werden, Geld für ihre Projekte haben. Und das Team ist sich sicher, wieder ein ansprechendes Ambiente bieten zu können.

Open-Air-Konzert mit Wein und Ambiente

Denn: „Was gibt es Schöneres, als bei einem Glas Wein und gepflegten Speisen mit Blick auf die historischen Gemäuer des Mühlenhofes und den Aasee dem besonderen Timbre zu lauschen, den nur die italienischen Männerstimmen haben?“, wie es in der Mitteilung zu der Veranstaltung heißt. Wie immer sei die in dem bekannten stilvoll arrangierten Flair gehalten. Auf diese Weise könnten sich einige Besucher noch einmal in den Urlaub zurückversetzt fühlen, wiederum andere auf den Urlaub einstimmen. Hinzu komme ein Potpourri aus internationalen Hits, die zum Mitsingen einladen.

Noch Karten verfügbar

Die Erlöse kommen wie immer sozialen Projekten zugute. Es ist noch ein Kontingent an Eintrittskarten vorhanden. Jedoch endet der Vorverkauf bereits am Donnerstag (28. Juli). Einlass am Samstag ist um 18.30 Uhr, der Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.