Johannes Wallenborn neuer Vorsitzender

Seit mehr als 40 Jahren bietet der Verein „Havixbecker Modell“, anders als sein Name vielleicht vermuten lässt, im gesamten Kreis Coesfeld Hilfe und Unterstützung bei der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Maßnahmen an. Nach den Corona-Einschränkungen war es nun endlich wieder möglich, eine Mitgliederversammlung im Evangelischen Gemeindezentrum in Havixbeck durchzuführen.

Jugendliche und junge Erwachsene klagen häufiger über Angststörungen

Mit einem Rückblick des Vorsitzenden Hermann Roters auf die vergangenen zwei Jahre startete die Versammlung, bevor Marion Otte, die Geschäftsführerin des Vereins, die Mitglieder auf den aktuellen Stand der derzeit laufenden Maßnahmen brachte. Gerade durch die massiven Einschränkungen während der Corona-Pandemie sei die Notwendigkeit zur Hilfe und Unterstützung erheblich gestiegen, schreibt der Verein. Diejenigen, die schon vor dieser Zeit Schwierigkeiten hatten, hätten jetzt teilweise noch größere Probleme. Hinzugekommen seien Jugendliche und Erwachsene, die bedingt durch die Pandemie über emotionale Schwierigkeiten bis hin zur Vereinsamung und Angststörungen klagen.

Daher sei es sehr erfreulich, dass das Havixbecker Modell in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Coesfeld und finanziert durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ die Schulsozialarbeit an der Kreuzschule in Coesfeld mit einem neu eingestellten Mitarbeiter verstärken könne, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Johannes Wallenborn als neuer Vorsitzender gewählt

Nach den Regularien wie Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes stand turnusgemäß die Neuwahl des Vorstandes an. Dieses Mal war es eine besondere Wahl, da sich der langjährige Vorsitzende Hermann Roters nicht mehr zur Verfügung stellte. Roters hatte sich seit der Gründung des Vereins 1978 in vielfältiger Weise sehr intensiv engagiert und für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kreis Coesfeld eingesetzt. Dafür wurde ihm bereits 2012 der Deutsche Bürgerpreis in der Kategorie Lebenswerk verliehen.

Dem neu gewählten Vorstand gehören an: Johannes Wallenborn als Vorsitzender, Heiner Hülsken als 2. Vorsitzender, Ulrich Kraft als Schriftführer, Ulrich Breitling-van de Pol, Rudolf Lode, Herbert Terhaar als neues Mitglied und Frank Neumann als beratendes Mitglied. Klaus-Gerd Greiff stand nicht mehr zur Wahl, ihm wurde für seine mehrjährige Unterstützung gedankt. Hermann Roters wurde von den Mitgliedern aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden gewählt und wird am 10. Dezember in einer besonderen Feier verabschiedet.