Jugendliche bilden sich zu Medienscouts

„Dass 59 Prozent aller Menschen in Deutschland digitale Spiele spielen, hätte ich nicht gedacht“, staunt Moritz Künz. In einem Quiz mit Schülerinnen und Schülern aus sieben weiterführenden Schulen beschäftigte sich der AFG-Schüler mit Minecraft, Fortnite, Fifa und Co. Dabei ging es nicht nur um den Spaß am Spiel, sondern auch um Gefahren, etwa die Steigerung von Impulsivität und Aggression oder auch um den immensen Zeitverlust, wenn Kinder und Jugendliche während des Spiels alles um sich herum vergessen.

„Es ist schon okay, ab und zu zu zocken“, resümiert Mitschüler Ercan Ersoy. „Aber das darf nicht die Zeit mit Freunden oder Hobbys verdrängen.“ Moritz Künz und Ercan Ersoy sind zwei von insgesamt sieben Schülerinnen und Schülern des siebten und achten Jahrgangs, die sich im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an der AFG zu Medienscouts haben ausbilden lassen. Veranstaltet werden die Qualifizierungsworkshops im Medienzen­trum Coesfeld von der Landesanstalt für Medien NRW.

Jugendliche planen Workshops für die Unterstufe

Diese konfrontiert die Jugendlichen nicht nur mit aktuellen Statistiken zum Nutzungsverhalten Jugendlicher, im spielerischen Austausch miteinander planen die Jugendlichen auch ihre Workshops, die im Anschluss in den Unterstufen durchgeführt werden. So zeigten die AFG-Schülerinnen und -Schüler ein selbst erstelltes Video, das für Cybermobbing sensibilisieren soll. Außerdem stellten sie ihre Vorbereitungen für die so genannten Medienkompetenztage des 6. Jahrgangs vor und schnappten wiederum im Gegenzug Anregungen anderer Medienscouts auf.

Kern dieses letzten Qualifizierungsworkshops bildete die „Höhle der Löwen“, in dem die Jugendlichen im Auftrag eines Indie-Unternehmens Ideen für ein digitales Spiel einbringen sollten. Am Ende des Tages präsentierten Michelle Thiergärtner und Robin Meyer stolz ihre Spielidee „Bully no more“: Spieler schlüpfen in die Rolle von Medienscouts und treten gegen DigiMob und seine Schergen an, die die Schule mit Spammails terrorisieren.