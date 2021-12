Jugendliche sind „nicht auf den Kopf gefallen“

Havixbeck

„Nicht auf den Kopf gefallen“ ist das Motto des Wettbewerbs „bio-logisch“, den das Ministerium für Schule und Bildung Jahr veranstaltet. An der Anne-Frank-Gesamtschule gehören solche motivierenden Wettbewerbe zum MINT-Programm und werden regelmäßig durchgeführt. So auch jetzt wieder. Dabei gab es Einblicke in das menschliche Gehirn – und in seine Grenzen.