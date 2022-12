Jung und Alt stimmen sich auf Weihnachten ein

Beim Rudelsingen stimmten sich kleine wie große Hohenholter an der St.-Georg-Kirche auf das Weihnachtsfest ein. Daneben lud ein kleiner Weihnachtsmarkt zum Bummeln und zum gemütlichen Beisammensein ein.

Adventliches Rudelsingen an der St.-Georg-Kirche

Geplant war ursprünglich nur ein gemeinsames Singen, um sich mit vorweihnachtlichen Liedern auf die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage einzustimmen. Doch kaum hatte das Planungsteam den Termin für das adventliche Rudelsingen bekanntgegeben, meldeten sich zahlreiche Menschen mit Ideen, sich einzubringen.

„Unser Ort ist klein, aber oho“, zeigte sich Annette Beckmann von der kfd Hohenholte sehr stolz auf die Gemeinschaft der Hohenholter, die aus einer Gesangsveranstaltung einen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche St. Georg auf die Beine stellten. „Sofort haben alle angerufen und gefragt: Was kann ich machen?“, berichtete Beckmann weiter über die Einsatzbereitschaft der Bewohner des Stiftsdorfes und des Nachbarortes Havixbeck.

Punsch und Glühwein wärmen

„Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt“, gab Petra Schäfers vom Ortsausschuss der Katholischen Kirchengemeinde einen Ausblick auf das Abendprogramm und freute über die zahlreichen Besucher beim ersten adventlichen Rudelsingen, für das die Idee beim Sommerrudelsingen entstanden ist.

Weiter rief sie alle auf, sich noch einmal mit Glühwein oder Punsch die Kehlen zu schmieren, um dann gemeinsam „Es ist für uns eine Zeit gekommen“ von Simone Sommerland, „Gloria“ von Rolf Zuckowski oder „Merry Christmas allerseits“ von Udo Jürgens anzustimmen. Sara Henrichmann führte dabei durchs Programm.

Handwerkliches aus Hohenholter Werkstätten

In den Pausen konnten sich die Besucher mit Bockwurst im Brötchen oder Popcorn stärken, sich an den Feuerschalen aufwärmen oder über den kleinen Weihnachtsmarkt bummeln. So ließen sich verschiedene Blaudruck-Produkte mit Hohenholter Logo, Accessoires wie Ketten und Schals, Holzarbeiten wie kleine Krippen oder handgefertigte und bedruckte Dekorationen erwerben.

„Das schmiedet die Gemeinschaft zusammen“, stellte Annette Beckmann fest. Die Veranstaltung lockte nicht nur Alteingesessene heran, sondern auch einige Neubürger mit ihren Familien. Jung und Alt nutzen die Möglichkeit zum Austausch und Genießen der Geselligkeit in einer adventlich-gemütlichen Atmosphäre.